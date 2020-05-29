الارشيف / الاقتصاد

الباوند مقابل الين يمهد لهبوط قوي-تحليل - 29-5-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لهبوط قوي-تحليل - 29-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج بتداولاته الأخيرة على استعداده لتشكيل هجوم سلبي قوي نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, لذلك يجب التأكيد على ثبات المقاومة المستقرة عند 133.00 ولننتظر بذلك استهداف السعر أولا لمستوى 131.10 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 129.80 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.05 و 131.10

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يمهد لهبوط قوي-تحليل - 29-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا