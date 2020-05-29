شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لهبوط قوي-تحليل - 29-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج بتداولاته الأخيرة على استعداده لتشكيل هجوم سلبي قوي نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, لذلك يجب التأكيد على ثبات المقاومة المستقرة عند 133.00 ولننتظر بذلك استهداف السعر أولا لمستوى 131.10 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 129.80 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.05 و 131.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يمهد لهبوط قوي-تحليل - 29-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.