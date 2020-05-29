شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لهبوط قوي-تحليل - 29-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج بتداولاته الأخيرة على استعداده لتشكيل هجوم سلبي قوي نظرا لاستقراره ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, لذلك يجب التأكيد على ثبات المقاومة المستقرة عند 133.00 ولننتظر بذلك استهداف السعر أولا لمستوى 131.10 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 129.80 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.05 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة