شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 29-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بتجاوز الحاجز المستقر عند 875.00 ليستمر ذلك بإعاقة المحاولات الصاعدة وليجبره ذلك على تشكيل تذبذبات جانبية جديدة كما هو واضح بالرسم المرفق.
نتوقع انحصار السعر حاليا ما بين الحاجز المذكور سابقا بينما يمثل مستوى 770.00 الدعم المحوري أمام التداولات الإيجابية, لنتخذ بذلك المسار الجانبي لحين تجاوز السعر للحاجز الحالي والذي سيسهل مهمة تسجيله لأهداف إضافية خلال الفترة القادمة بوصوله نحو 915.00 و 975.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 875.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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