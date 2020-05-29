شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس قد يضطر للهبوط– تحليل -29-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بتفعيل المحاولات السلبية متأثرا بثبات الحاجز المستقر عند 2.4530 ليعيق ذلك المسار التصحيحي الصاعد وليجبره على تشكيل هجوم سلبي ليضغط بذلك على الدعم المستقر عند2.2650. كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يزيد من فرص تجميع السعر حاليا للعزم السلبي ولنتخذ الميل الهابط لحين ملامسته للهدف المذكور سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4530 و 2.2605 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

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