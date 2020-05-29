شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار ليعد بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع وثاني خسائر شهرية وفصلية على التوالي أمام الين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية في مركز جريسوولد لدراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون في نيوجيرسي والمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطون حول الصين.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.49% إلى مستويات 107.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.65 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 18 من أيار/مايو الجاري عند 107.09، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 107.72.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج نمو 0.2% مقابل انكماش 0.1%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش 0.6%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية في العالم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 9.1% مقابل 3.7% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 5.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 14.4% مقابل 5.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

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كما جاء ذلك بالتزامن أيضا مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي عكست اتساع التراجع إلى 9.6% مقابل 4.6% في آذار/مارس، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 13.7% مقابل 4.7% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 11.2%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 2.6% مقابل 2.5% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 2.7%.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً إلى ما قيمته 24.0 مقابل 21.6 في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات عند 21.3، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.9% مقابل 7.6% في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 12.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس اتساع تراجع الإنفاق الشخصي إلى 12.6% مقابل 7.5% في آذار/مارس، واتساع تراجع الدخل الشخصي إلى 7.0% مقابل 2.0% في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري اتساع التراجع إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/ مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.8$ مليار مقابل 64.2$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.1 مقابل 35.4 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 73.7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 71.8 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين.