شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على تباين في الأداء مع الترقب للمؤتمر الصحفي لترامب حول الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع، الشهر والربع الفصلي الجاري على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية اليوم الجمعة وسط تطلع الأسواق للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين لاحقاً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 9.6% مقابل 4.6% في آذار/مارس الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 13.7% مقابل 4.7%، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الأولية للإنتاج الصناعي اتساع التراجع إلى 9.1% مقابل 3.7% في آذار/مارس، وارتفاع معدلات البطالة إلى 2.6% مقابل 2.5% في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تمرير البرلمان الصيني الجمعة مشروع قانون الأمن القومي الجديد لمدينة هونج كونج في مؤتمر الشعب الوطني الصيني والذي يعطي لبكين المزيد من السيطرة على المدينة التي كانت مستعمرة بريطانية في السابق والتي شهدت منذ عدة أشهر احتجاجات المناهضة للحكومة في الإقليم تحولت بشكل دوري للعنف آنذاك، ما أثار المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

ونود الإشارة، لكون مشروع القانون الأمني الصيني الجديد تضمن حظر قوانين الانفصال والتدخل الأجنبي والإرهاب وجميع الأنشطة التحريضية التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وأي تدخل خارجي، وتابعنا منذ قليل تحذير حكومة هونج كونج التي تحتشد وراء خطط بكين من أن سحب واشنطون دعمها لها كمركز مالي عالمياً قد يكون "سيفاً ذو حدين" مع حثها لواشنطون التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية للمدينة.

هذا وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي بأن مدينة هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، ما آثار تساؤلات حيال العلاقات التجارية المتواتية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة، وعزز القلق حيال إمكانية فرض واشنطون عقوبات اقتصادية على المسئولين الصينيين والشركات الصينية أو حتى تمزيق الصفقة التجارية للمرحلة الأولى وفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب اختار الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية الموسعة العام الماضي وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات الأمريكي الصينية تدهورت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ وبالأخص خلال جائحة كورونا، فقد تابعنا أيضا الأربعاء تمرير مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدين الصين لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج بغرب الصين.

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ونود الإشارة، لكون الآلاف قد خرجوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة هونج كونج للاحتجاج على مشروع القانون الأمن القومي الجديد الصيني، وقد تزامن ذلك مع تصريحات مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين الأحد الماضي والتي أعرب من خلالها أنه إذا ما مضت بكين قدماً في تطبيق مشروع القانون المثير للجد فأنه من المحتمل أن تفرض واشنطون عقوبات علىها.

وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الصينية للصحفيين أيضا الأحد بأن بعض القوي السياسة في الولايات المتحدة تتخذ العلاقات الثنائية "رهينة" وتدفع القوتين الاقتصاديتين إلى حافة "حرب باردة جديدة" وذلك وفقاً لترجمة إنجليزية رسمية من تصريحاته التي نشرتها وزارة الخارجية، ويذكر أن مؤتمر الشعب الوطني الصيني تم التأكيد من خلاله على استعداد الحكومة الصينية لتنفيذ وعدها بالاتفاق التجاري الأولى الموقع سابقاً مع واشنطون.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.39% ليخسر 6.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,571.18، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 62.31 نقطة ويصل إلى المستوى 21,854.00.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.33% ليربح 12.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,869.30، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.24% ليربح هو الأخر 6.82 نقطة ويصل إلى المستوى 2,853.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاُ بنسبة 0.30% ليخسر 69.68 نقطة ويصل إلى المستوى 23,063.08، وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.29% ليخسر هو الأخر 5.97 نقطة ويصل إلى المستوى 2,022.57.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.04% ليربح 3.94 نقطة ويصل إلى المستوى 10,860.63، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.04% ليخسر 60.80 نقطة ويصل إلى المستوى 5,790.30.