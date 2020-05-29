شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي بصدد ثاني مكاسب أسبوعية وشهرية على التوالي أمام نظيره الأمريكي والأنظار على حديث باول وترامب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصد مكاسب فصلية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية في مركز جريسوولد لدراسات السياسة الاقتصادية بجامعة برينستون في نيوجيرسي والمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين في واشنطون.

في تمام الساعة 03:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.6641 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6637، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6643، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6612.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل 1.1% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.6%، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمس الخميس خلال شهادته أمام لجنة الاختيار لمجلس الشيوخ الاسترالي حيال فيروس كورونا أنه "من الممكن إلا يكون الانكماش الاقتصادي حاداً كما كان يعتقد سابقاً".

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس اتساع تراجع الإنفاق الشخصي إلى 12.6% مقابل 7.5% في آذار/مارس الماضي، واتساع تراجع الدخل الشخصي إلى 7.0% مقابل 2.0% في آذار/مارس، كما قد توضح قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري اتساع التراجع إلى 0.3% مقابل 0.1% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 64.8$ مليار مقابل 64.2$ مليار في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.8% في آذار/مارس، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.1 مقابل 35.4 في نيسان/أبريل الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 73.7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 71.8 في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك قبل الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الصين أكبر شريك تجاري لاستراليا.