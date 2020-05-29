شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 9.1% مقابل 3.7% في آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 5.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 14.4% مقابل 5.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

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