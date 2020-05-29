شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع مبيعات التجزئة في اليابان يتوافق مع التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 9.6% مقابل 4.6% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 13.7% مقابل 4.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 11.2%.

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