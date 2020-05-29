شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية قوية يوم أمس لينجح بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 0.9626، ويقدّم تداولات سلبية إضافية الآن، في إشارة لتوجه السعر لكسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام التوجه نحو الهدف السلبي التالي الذي يتواجد عند 0.9541.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيدفع السعر لاختبار مناطق 0.9730 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9570 والمقاومة 0.9680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط