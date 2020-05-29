شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينتظر الاختراق – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس لكنه يواجه مقاومة قوية عند 0.6685، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 0.6774.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.6580.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6580 والمقاومة 0.6720
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي ينتظر الاختراق – تحليل - 29-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.