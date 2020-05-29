شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينتظر الاختراق – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس لكنه يواجه مقاومة قوية عند 0.6685، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 0.6774.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ومرجحاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.6580.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6580 والمقاومة 0.6720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد