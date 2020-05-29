شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس ليعود إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، لكن الارتفاع توقف دون حاجز 36.00، ليبدأ بالانخفاض من جديد ويختبر دعم القناة المذكورة الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الميل الهابط من جديد، في طريقه لاختبار مستوى 32.95 كمحطة سلبية أولى.

لذلك، نحن نتوقع انخفاض السعر اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر مستوى 34.90 والتماسك فوقه سيقود السعر لتقديم تداولات إيجابية جديدة ومحاولة التوجه نحو 36.96 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.50 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط