شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر النفط للانخفاض بعد الاقتراب من مستوى 34.60 يوم أمس، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، ليسجّل قمة ثالثة نعتقد أنها تشكّل إشارة سلبية على توجه السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 10.05 إلى 34.60، والذي يتواجد هدفه الأول عند 28.80.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 33.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الانخفاض المتوقع، بينما يمثل اختراق 34.60 عامل إيجابي سيوقف السيناريو التصحيحي المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 34.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط