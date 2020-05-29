شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر النفط للانخفاض بعد الاقتراب من مستوى 34.60 يوم أمس، ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، ليسجّل قمة ثالثة نعتقد أنها تشكّل إشارة سلبية على توجه السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط لكامل الارتفاع الذي تم قياسه من 10.05 إلى 34.60، والذي يتواجد هدفه الأول عند 28.80.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 33.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الانخفاض المتوقع، بينما يمثل اختراق 34.60 عامل إيجابي سيوقف السيناريو التصحيحي المقترح ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 34.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 29-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.