شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة ويستقر فوقها، ليحصل على حافز إيجابي جيد بعد اكتمال تشكيل نموذج علم استمراري صاعد يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد داخل القناة الرئيسية الصاعدة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 18.45 ثم 18.93.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.10 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد