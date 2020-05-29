شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر الاختراق – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب تداولات اليوم بميل صاعد ليقترب من مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تنخفض الآن إلى 1725.00، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع التداولات لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1764.00 ثم 1810.00.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1691.10 والثبات دونه، حيث إن كسره سيضع السعر تحت مزيد من الضغط التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1646.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد