شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون مستوى 1.3813، ويظهر تداولات ضيقة النطاق في الجلسات الماضية، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 1.3612 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات دون 1.3813 و1.3855 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط