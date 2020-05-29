شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بعد الاقتراب من مقاومة النطاق الجانبي الذي يحصر التداولات الأخيرة كما يظهر بالصورة، ليبدأ اختبار الدعم المحوري 107.35 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير ويضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه بزيارة مستوى 106.44.

يحتاج السعر لاختراق مستويات 107.68 ثم 108.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو الهدف الرئيسي التالي للموجة الصاعدة المتوقعة عند 109.22.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.80 والمقاومة 108.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد