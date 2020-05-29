شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً لمستوى 1.2304 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، ليوقف السيناريو السلبي المقترح مؤخراً ويقود السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد، في طريقه لزيارة مستويات 1.2410 ثم 1.2515 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.2304 ثم 1.2240 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض نحو 1.2093 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2240 والمقاومة 1.2430
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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