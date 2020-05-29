شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يؤكد الاختراق – تحليل - 29-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بتأكيد اختراق مستوى 1.1067 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مؤكداً استمرار الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة لفتح الطريق أمام التوجه نحو محطتنا الإيجابية التالية التي تتواجد عند 1.1170.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1067 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مناطق 1.0966 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1170
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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