شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتنهي الجلسة على انخفاض مع التركيز على البيانات الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس متخلية عن المكاسب التي حققتها في بداية الجلسة، وذلك مع تركيز المستثمرين على صددور بيانات اقتصادية ضعيفة بالتزامن مع استمرار أزمة "كورونا".



وصرح مستشار البيت الأبيض "لاري كودلو" بأن هناك علامات مبشرة بشأن إعادة فتح اقتصادات عدد من الولايات في الآونة الأخيرة.



وكشفت بيانات حكومية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحوالي 5% خلال الربع السنوي الأول، وهو ما زاد عن توقعات بانكماش نسبته 4.8%، كما انخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 17.2% خلال أبريل/نيسان.



وذكرت وزارة العمل الأمريكية بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية سجلت 2.123 مليون طلب في الأسبوع الماضي وبلغ عدد العاطلين أكثر من 40 مليون شخص في البلاد خلال شهرين ونصف الشهر.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.7% وأغلق عند 33.71 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.2 دولار وأقل سعر عند 31.1 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 1.6% مغلقا عند 35.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 35.9 دولار وأقل سعر عند 33.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 147 نقطة) إلى 25400 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 257558 نقطة وأقل مستوى عند 25358 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 9369 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 9523 نقطة وأقل مستوى عند 9345 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3029 نقطة، وسجل أعلى مستوى عد 3068 نقطة وأقل مستوى عند 3023 نقطة.