«اقتصادية الشارقة» تنظم 12 ألف حملة رقابية خلال مارس وإبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ممدوح صوان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، 11916 حملة رقابية على الأسواق في الإمارة خلال شهري مارس وأبريل 2020، بهدف التحقق من سلامة الممارسات الاقتصادية والتزام كافة المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» المستجد.

قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية الشارقة» في تصريحات ل«الخليج»، إن الحملات الرقابية التي قامت بها الدائرة رصدت 122 شكوى متعلقة برفع أسعار الكمامات والمعقمات، فيما تمت مخالفة 21 صيدلية في الإمارة خلال مارس وإبريل لعدم الالتزام بتطبيق التعليمات والإرشادات الصادرة من الدائرة والجهات المختصة لمكافحة الوباء، كما تم ضبط كميات مختلفة من المعقمات المقلدة.

وأضاف السويدي أن إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، تعمل مع شركائها في الجهات الحكومية مثل إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، بشكل منسجم وتكاملي للرقابة على منافذ البيع، حيث تم تشكيل فريق عمل مُوحّد خلال الفترة الراهنة لتوحيد الجهود واعتماد اشتراطات صحية موحدة تضمن الحد من انتشار فيروس كورونا، وعقد ورش توعوية للمنشآت لشرح الضوابط والاشتراطات والتدابير الواجب تطبيقها للحفاظ على سلامة المجتمع، وتم تنفيذ العديد من الحملات الرقابية المشتركة، ورصد تجاوب مراكز التسوق ومنافذ البيع المختلفة مع التعليمات والتعاميم.

وأضاف السويدي أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة منذ الإعلان عن انتشار وباء كورونا «كوفيد 19»، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والبائعين في منافذ البيع، بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وعدم احتكار المنتجات أو التأكد من عدم بيع أي منتجات مقلدة، ومصادرتها في حال وجدت، وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة ونوعية السلع الاستهلاكية، مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

وأوضح السويدي أن الدائرة قامت بتوجيه المعنيين بتبني وتنفيذ عدة إجراءات احترازية واستباقية، أسهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا، شملت تركيب الكاميرات الحرارية عند مداخل ومخارج مراكز التسوق والمراكز التجارية للكشف عن أية إصابات، وتركيب العدادات الموصولة بشاشات عرض ذكية لرصد أعداد الزوار والمتسوقين الموجودين في المراكز التجارية، إلى جانب تحديد فئاتهم العمرية، وجميعها أثبتت كفاءتها العالية وفاعليتها في التصدي للوباء.

وأكد السويدي أن «اقتصادية الشارقة» تواصل تكثيف الرقابة الميدانية، حيث تهيب بأصحاب المنشآت والمشاريع عدم المغالاة في الأسعار، وتشديد التقيد بالتدابير الوقائية كاستقبال 30% فقط من السعة الاستيعابية للمنشأة، وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري والتباعد الجسدي بين زوارها، واستقبال المحلات المعنية للزبائن بمواعيد، وتنوه باتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.