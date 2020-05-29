الاتحاد تسيّر رحلات خاصّة إلى وجهات جديدة

أفادت شركة الاتحاد للطيران في آخر تحديث لبياناتها أنها ستنظم رحلات سفر باتجاه واحد إلى 19 وجهة للراغبين في العودة إلى بلدانهم حتى 15 يونيو القادم، حيث تتضمن الوجهات كلاً من: أمستردام، برشلونة، بروكسيل، دبلن، فرانكفورت، جينيف، جاكرتا، كوالالمبور، لندن، مدريد، مانيلا، مالبورن، ميلانو، باريس، سيؤول، سنغافورة، سيدني، طوكيو، زيوريخ، حيث تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات.

بينما ستقوم بتشغيل عدد محدود من رحلات الاتجاه الواحد إلى أبوظبي من 17 وجهة لمساعدة المواطنين والمقيمين على العودة إلى الإمارات، والوجهات هي: امستردام، برشلونة، دبلن، فرانكفورت، جينيف، جاكرتا، كوالالمبور، لندن، مدريد، مالبورن، مانيلا، ميلانو، طوكيو، باريس، سيؤول، سنغافورة، سيدني.

وقد تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة الإمارات، ويجب أن يحمل المسافر المقيم تأشيرة إقامة سارية المفعول في الإمارات ورقم موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وسيجري جميع المسافرين القادمين اختبار تفاعل البلمرة المتسلل «بي سي آر» المُستخدم للكشف عن الأوبئة والمسح الحراري عند وصولهم إلى أبوظبي، ويُطلب منهم العزل الذاتي لمدة 14 يوماً.