شكرا لقرائتكم خبر عن "رويتز": روسنفت الروسية تجد صعوبة فى تمديد تخفيضات النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت أربعة مصادر مطلعة رويترز" اليوم الخميس"، أن روسنفت لا تجد ما يكفي من الخام لشحنه إلى مشترين تربطهم بها عقود إمداد طويلة الأجل، مما يجعل من الصعب على الشركة الروسية مواصلة تخفيضات إنتاج النفط الضخمة لما بعد يونيو .

وأبلغت روسنفت وزارة الطاقة أنه سيكون من الصعب مواصلة التخفيضات لنهاية السنة، إذ اضطرت بالفعل إلى تقليص الشحنات إلى مشترين كبار، مثل جلينكور وترافيجور، رغم توافر الطلب، حسبما ذكره مصدران قريبا من سير المحادثات مشترطين عدم كشف هويتهما.

أحجمت جلينكور وترافيجورا عن التعليق. ولم ترد روسنفت ولا وزارة الطاقة الروسية على طلبات من رويترز للتعقيب.

كان الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يرجع إليه أمر سياسة النفط، قد تحدث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأربعاء بشأن "التنسيق الوثيق" لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في ابريل نيسان لمعالجة حالة الضعف التي ألمت بسوق الخام بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وتقترح السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، تمديد التخفيضات غير المسبوقة حتى ديسمبر .

وقال مصدر مطلع على عمليات روسنفت لرويترز "روسنفت تتألم... عليهم تزويد مصافي التكرير والمشترين بعقود محددة المدة. ببساطة، لا توجد موارد".

يرأس روسنفت إيجور سيتشن، أحد أقرب حلفاء بوتين، ولطالما عارضت الشركة تخفيضات الإنتاج المنسقة مع أوبك، لكنها امتثلت لقرار الرئيسي الطامح في تعميق التعاون السياسي مع دول الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج اليومي إن روسنفت، التي تبيع معظم إمداداتها إلى مشترين للأجل الطويل، قلصت الإنتاج 17 بالمئة منذ بداية مايو مقارنة مع ابريل .