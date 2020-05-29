شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الصويا تغلق على انخفاض طفيف وسط عدم يقين حيال الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا على نحو طفيف خلال تعاملات الخميس في ظل عدم اليقين السائد في أسواق السلع الزراعية حيال الطلب الصيني.



وكانت بيانات قد أظهرت أن الحكومة الصينية اشترت كميات لا بأس بها من الصويا هذا الأسبوع من البرازيل.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة لكي يتحدث عن عدد من النقاط العالقة المرتبطة بالصين.

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وسادت مخاوف في الآونة الأخيرة من تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية اتهامات إدارة "ترامب" للصين بأنها السبب في تفشي فيروس "كورونا" على مستوى العالم وتسببها في وفيات بمئات الآلاف وإصابة الملايين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.09 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 98.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار الصويا عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.1% إلى 8.47 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 8.52 دولار وأقل سعر عند 8.38 دولار.