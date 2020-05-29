شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا" تمنح مديرها التنفيذي أول دفعة من مكافأته المستحقة نظير الأداء القوي للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات الخميس، لكن عقب إغلاق الجلسة، أعلنت الشركة منح مديرها التنفيذي "إيلون ماسك" أول دفعة من مكافأته السخية المستحقة نظير الأداء القوي للسهم والنتائج المالية الإيجابية.



وكشفت "تسلا" عن أنها منحت "ماسك" الخيار لشراء 1.7 مليون سهم في الشركة بسعر 350.02 دولار، وهو ما يقل كثيرا عن سعر إغلاق جلسة الخميس مما يمنح الملياردير الأمريكي 775 مليون دولار.

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وكانت "تسلا" قدد اتفقت مع "ماسك" عام 2018 على منحه مكافأة سخية على دفعات مع تحديد شروط كل دفعة.



وبموجب الدفعة الأولى التي حققها "ماسك" بالفعل، يجب أن تقدر إيرادات "تسلا" بعشرين مليار دولار على مدار أربعة أرباع سنوية متوالية بالإضافة إلى بقاء القيمة السوقية للشركة أعلى حاجز مائة مليار دولار لستة أشهر في المتوسط.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 1.7% وأغلق جلسة الخميس عند 805.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 824.7 دولار بينما سجل أقل سعر عند 801.6 دولار.