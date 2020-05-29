شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يهبط بأكثر من 4% ويغلق منخفضا للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات الخميس للجلسة الثانية على التوالي في ظل الضغوط على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمزيد من الضغط عليها.



ووقع "ترامب" يوم الخميس على أمر تنفيذي يقيد حماية وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت وفتح الباب أمام محاسبتها ومقاضاتها عن أي مخالفات أو تقييد لحريات المستخدمين أو انتهاك لخصوصياتهم.



ومن بين الخطوات التي يمكن محاسبة مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" حذفهما لحسابات أو منشورات خاصة بمستخدمين.

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تأتي هذه الخطوة عقب هجوم "ترامب" على "تويتر" بعدما صمفت الأخيرة إحدى تغريدات الرئيس الأمريكي بأنها تتضمن معلومات غير صحيحة ووضعت روابط خارجية لتوجيه المتابعين إليها للحصول على المعلومات الدقيقة.



وهدد "ترامب" "تويتر" واتهمها بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية من خلال توجيه المتابعين إلى مرشحي الحزب الديمقراطي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 4.4% وأغلق جلسة الخميس عند 31.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 32.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 31.3 دولار.