سيولة أجنبية استثنائية على «الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل سوق دبي المالي سيولة استثنائية قوية خلال جلسة يوم الخميس بنحو 1.24 مليار درهم، والتي جاءت من مؤسسات استثمارية أجنبية تركزت على سهم «الإمارات دبي الوطني» بعدما سجل السهم تداولات بنحو 879.5 مليون درهم عبر تداول 101.7 مليون سهم، وذلك قبيل تفعيل انضمام السهم إلى مؤشر «إم إس سي آي» الذي يدخل حيز التنفيذ مع نهاية يوم 29 مايو/‏آيار الجاري.

وأظهرت بيانات التداولات في سوق دبي، أن مشتريات المستثمرين الأجانب «غير العرب» بلغت 997.2 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 717 مليون درهم، ليصل صافي الاستثمار كمحصلة شراء إلى 280 مليون درهم.

في حين وصل إجمالي مشتريات جميع المستثمرين غير المواطنين (عرب وخليجيين وأجانب) نحو 1.06 مليار درهم، ووصلت مبيعاتهم إلى 856.6 مليون درهم، ليصل صافي الاستثمار إلى 208 ملايين درهم كمحصلة شراء.

وأظهر تحليل ”الخليج 365” أن المستثمرين الأجانب غير العرب رفعوا ملكيتهم في «الإمارات دبي الوطني» بنحو 34.1 مليون سهم أي بما يعادل 0.54%، لتصل ملكيتهم إلى 7.47%.

وأظهرت بيانات التداول حسب نوع المستثمر، توجه الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي نحو الشراء، مسجلاً مشتريات بنحو 1.02 مليار درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 1.01 مليار درهم، ليصل صافي الاستثمار المؤسسي إلى 5.1 مليون درهم.

وتفصيلاً، بلغت مشتريات الشركات في سوق دبي نحو 921 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 861.8 مليون درهم.

وكشفت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات «إم إس سي آي» العالمية عن إدراج سهم «الإمارات دبي الوطني» ضمن مؤشر الأسواق الناشئة القياسي العالمي. وتدخل التغييرات على المؤشر حيز التنفيذ بنهاية يوم 29 مايو 2020.

وقال وسطاء إن سهم الإمارات دبي الوطني شهد سيولة قوية بنحو 879.5 مليون درهم، جاءت قبل يوم واحد من إدراجه على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، من خلال تبديل مراكز شرائية في المحافظ.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% عند مستوى 1961.48 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والخدمات والتأمين والاتصالات.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.35% إلى مستوى 4119.31 نقطة، متأثراً بانخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع.

وسجل «إعمار مولز» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.12%، بينما أكبر الرابحين في سوق أبوظبي سهم «جلفار» بنسبة 23.42%.