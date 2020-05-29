يونس الخوري: الوضع المالي جيد والشركات المدرجة لا تعكس أداء الاقتصاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وكيل وزارة المالية يونس الخوري إن حكومة الإمارات في وضع مالي جيد، وإنها مستمرة في تمويل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الأساسية ضمن الموازنة، ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية وقطار الاتحاد، ولفت إلى أن تمويل هذه المشاريع سيتم عبر إصدار سندات وموارد مالية أخرى، وقال إن الأمور حالياً جيدة، ومن غير المتوقع أن تكون هناك حاجة لتمويلات جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وفي رد على سؤال حول سبل تشجيع نمو أسواق الأسهم في الدولة، قال الخوري إن أسواق الأسهم في الإمارات إلى اليوم لا تعكس الاقتصاد أو تمثله بقطاعاته المختلفة بالشكل الصحيح، فاقتصاد الدولة هو ثاني أكبر اقتصاد عربي، ويملك قطاعاً مصرفياً بين الأكبر في المنطقة، ورغم ذلك، لا تمثل أسواق الأسهم سوى عدد محدود من القطاعات كالبنوك والاتصالات والعقار، أما بقية القطاعات الاقتصادية المهمة فهي غير ممثلة. ولفت إلى أن أداء الشركات المدرجة في السنوات العشر الماضية لا يعكس أداء الاقتصاد.

ولفت إلى أن العديد من الشركات تفضل الحصول على التمويل المصرفي بدلاً من اعتماد أسواق المال والإدراج وسيلة للحصول على التمويل. وأكد أن ما يحتاجه السوق هو المزيد من التنوع في تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في استقطاب حركة تداول أكبر واكتتابات جديدة.

وأشار من جهة أخرى إلى أن ثقافة طلب الدعم وإعادة الهيكلة، على الرغم من الأزمة الراهنة، ما زالت جد محدودة، قائلاً إن المشكلة تكمن في ثقافة الشركات التي تبدو أنها تنتمي إلى حقب قديمة، فالشخص يتردد في طلب الدعم أو إعادة تنظيم أعماله، و«يستحيي» من كلمة تعثر أو إفلاس، ولفت إلى أهمية تغيير هذه النظرة في ظل التحولات والتغييرات على الأوضاع الاقتصادية.