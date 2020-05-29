الأسهم العالمية تتجاهل البيانات وتواصل التحليق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اتجاهها الإيجابي، أمس الخميس، حيث يتطلع المستثمرون إلى زيادة مكاسب وول ستريت القوية حتى الآن هذا الأسبوع. وارتفع داو جونز 118 نقطة خلال الجلسة، فيما ارتفع ستاندرد آند بورز 0.1% في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4%.

وصعدت الأسهم الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 3000 نقطة للمرة الأولى منذ الخامس من مارس/ آذار، مع تزايد التفاؤل بتعافي الاقتصاد وسط المزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

قادت أسهم البنوك المكاسب وأغلق مؤشرها مرتفعاً بأكثر من 4 في المئة لتأتي في المقدمة بين قطاعات المؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 553.16 نقطة، أو 2.21 في المئة، إلى 25548.27 نقطة، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 44.36 نقطة، أو 1.48 في المئة، ليغلق عند 3036.13 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 72.14 نقطة، أو 0.77 في المئة، إلى 9412.36 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، أمس الخميس، إذ تفوق التفاؤل بشأن عودة الشركات للعمل، وخطة تحفيز هائلة للاتحاد الأوروبي، على المخاوف بشأن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة، والصين.

وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والاتصالات وصناعة السيارات المكاسب.

وارتفع المؤشر القياسي أكثر من 30% من مستويات متدنية بلغها في مارس/ آذار إذ يعلق مستثمرون الآمال على تعاف تدريجي، مع ضخ صانعي السياسات تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي، وتسابق شركات صناعة الأدوية لتطوير لقاح لفيروس كورونا.

وارتفعت أسهم شركتي صناعة الطيران الفرنسيتين «إيرباص»، و«سافران» 0.5% و2.2% على الترتيب، بعد أن قالت بوينج إنها استأنفت إنتاج طائرتها «737 ماكس» للركاب في مصنعها بواشنطن.

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ونزل سهم ساس للطيران الإسكندنافية 9.1% بعد أن أعلنت عن خسارة كبيرة في الربع الثاني، وقالت إنها تجري محادثات مكثفة مع مساهمين للحصول على المزيد من الأموال لمساعدتها في التغلب على انهيار في السفر الجوي العالمي.

الأسهم اليابانية

وقفز المؤشر نيكاي الياباني، أمس الخميس، متخطياً مستوى المقاومة الفني الرئيسي لمتوسطه المتحرك في 200 يوم، مدفوعاً بآمال عودة الأنشطة الاقتصادية لوضعها الطبيعي بسرعة، ووسط اقتناص المستثمرين للأسهم التي شهدت انخفاضات حادة، مثل أسهم القطاع المالي.

يأتي ذلك بعد صعود قوي في بورصة وول ستريت بدعم من آمال اقتصادية، ومكاسب قوية لأسهم البنوك.

وتمكنت الأجواء الإيجابية من التغلب على مخاوف بشأن العلاقات الآخذة في التردي بين الولايات المتحدة، والصين، مع إشارة واشنطن إلى أنها لن تعتبر هونج كونج بعد ذلك من المناطق المستحقة لمعاملة خاصة، إذ تعد بكين لفرض قانون أمني جديد على المدينة.

وارتفع المؤشر نيكاي 2.32 في المئة إلى 21916.31 نقطة متخطياً المتوسط المتحرك في 200 يوم عند 21657.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.80 في المئة إلى 1577.34 نقطة.

وسجل المؤشران بذلك أعلى مستوى لهما منذ أواخر فبراير/ شباط.

وكانت المكاسب مدفوعة بتغطية مراكز مدينة في الأسهم المعتمدة على القيمة، مثل الشركات المالية وشركات صناعة الصلب والسيارات، وهي القطاعات التي تراجعت منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وارتفعت أسهم البنوك 3.6 في المئة، وشركات السمسرة 2.2 في المئة، والتأمين 2.3 في المئة، وشركات الصلب 4.1 في المئة.

وارتفعت أسهم نيسان موتور 8.2 في المئة، وميتسوبيشي موتور 6.4 في المئة، بعد أن أعلنتا مع رينو عن خطة لإنعاش أنشطة تحالفهم.