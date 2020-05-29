البحـث عـن مسـتثمر استراتيجـي لـ «نيوفـارمـا» التابعـة لـ «إن إم سي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: هشام مدخنة

ذكرت بلومبيرج، أنه من المقرر أن يبدأ المقرضون لشركة «نيوفارما» للأدوية، التابعة لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، محادثات لإعادة هيكلة مليار درهم (272 مليون دولار) من الديون.

وبناء عليه، يجتمع ممثلون عن بنك أبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، إضافة إلى بنك بارودا الهندي وبنك البحرين الأول للطاقة. وسيدرسون أيضاً خططاً لجلب مستثمر استراتيجي جديد إلى «نيوفارما» للحفاظ على عمل الشركة.

Advertisements

وتعمل شركة نيوفارما للأدوية، التي أسسها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في العام 2003، في حوالي 50 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وكان شيتي يفكر في بيعها في صفقة تقدر بين 700 مليون إلى مليار دولار مع بدء تفكك «إمبراطوريته» التجارية.

إلى ذلك، زعم شيتي، أن تجميد الحسابات المصرفية الخاصة به وبأفراد عائلته، والشركات التي يمتلك فيها حصصاً، أدى إلى عجز بعض الشركات التابعة للمجموعة عن دفع أجور الموظفين في الإمارات.

وأضاف شيتي في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للحجز على أمواله من قبل المصرف المركزي فقد عانت شركاته ومن بينها «نيوفارما» تسديد رواتب شهر مايو/ أيار. وأصر على أنه «لم يأخذ دولاراً واحداً» من «إن إم سي» للرعاية الصحية، التي تم وضعها تحت الوصاية القضائية بديون تتجاوز 24 مليار درهم.