دبــي تقـود انتعـاش القطـاع الفندقـي إقليميـاً فـي 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعد فريق كوليرز إنترناشيونال، تقريراً يسلط الضوء على توقعات أداء قطاع الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومستويات الإشغال المتوقعة لعامي 2020 و2021، مع وضع تأثير وباء «كوفيد 19» المحتمل في أداء القطاع في الاعتبار.

وتشمل هذه التوقعات 24 سوقاً فرعية من أسواق الفنادق في المنطقة. وتسود حالة من عدم اليقين في السوق في ما يتعلق بالأداء المتوقع لقطاع الفنادق. واستناداً إلى نتائج الاستبيان الذي أجراه فريق كوليرز إنترناشيونال، تشير التوقعات إلى احتمال بدء مرحلة تعافي السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي واستمرارها خلال عام 2021.

وتفترض التوقعات حدوث انتعاش أسرع لأسواق الإمارات، حيث من المتوقع أن تستفيد من الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو الذي تقرر إطلاقه خلال الربع الرابع من عام 2021.

ونشر التقرير توقعات أسواق الفنادق في الشرق الأوسط ونسب الإشغال لعامي 2020 و2021.

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وفي ما يخص السوق الإماراتي للعام الجاري، أكد التقرير أن نسبة إشغال القطاع في دبي تتراوح بين 41% و45%، وفي أبوظبي 41%، والشارقة 40%، ورأس الخيمة بين 41% و50% والفجيرة 38%.

أما في عام 2021، فتوقع التقرير أن تشهد السوق تعافياً واستقراراً عاماً، وفيما يخص الإمارات أكد أن نسبة الإشغال في دبي ستقترب من 70%، وفي أبوظبي والشارقة تحوم حول 60%، والفجيرة 50% وفي رأس الخيمة 65%.

أما على مستوى المنطقة للعام الجاري، فتوقع نسبة إشغال للسوق السعودي بين 33% و37%، وفي مصر بين 31% و44%، وفي عمان 33%، والبحرين 32%، والكويت 31% والأردن بين 33% و35%، وفي لبنان 39%.

وبالنسبة لعام 2021 في الدول العربية، توقع التقرير ارتفاع نسبة الإشغال السعودي بين 49% و56%، ومصر بين 48% و65%، وعمان 48% والبحرين 46%، والكويت 43%، والأردن 49%، ولبنان 42%.