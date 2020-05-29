شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة مفاجئة في مخزونات أمريكا تضغط على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت أسعار النفط الخميس بعد أن أظهرت بيانات لقطاع الطاقة الأمريكي ارتفاعاً مفاجئاً كبيراً في مخزونات الخام، مما بدد آمال التعافي السلس للطلب مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك الانخفاض استمراراً لتراجع من جلسة الأربعاء بسبب الضبابية التي تكتنف التزام روسيا بتخفيضات كبيرة للإنتاج قبل اجتماع يُعقد في التاسع من يونيو/‏ حزيران لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها وهي المجموعة المعروفة بأوبك+.

بحث التعاون

يأتي ذلك فيما بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، هاتفياً، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تناول الجانبان خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الروسي الليلة الماضية، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وأشاد الرئيس الروسي بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

وقال الكرملين الأربعاء إن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي اتفقا أثناء محادثة هاتفية على تعزيز «التعاون الوثيق» بشأن قيود إنتاج النفط وذلك قبل أسبوعين فقط من مؤتمر نفطي.

وأضاف أنهما أشارا أيضاً إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إبريل/‏نيسان في إطار مجموعة أوبك+ لكبح إنتاج النفط.

وقال الكرملين في بيان «تم الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق في هذا الموضوع عبر وزارتي الطاقة».

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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم النفطي بحوالي عشرة ملايين برميل يومياً في مايو/‏أيار ويونيو/‏حزيران للتغلب على ركود سوق الخام التي تضررت من فائض في الإنتاج وجائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تعقد مجموعة أوبك+ مؤتمراً عبر الإنترنت في الأسبوع الثاني من يونيو/‏ حزيران لمناقشة سياستها الإنتاجية.

أسعار البرميل

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة في المئة أو 98 سنتاً مسجلة 31.83 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة في وقت سابق خمسة بالمئة مسجلة مستوى منخفضا عند 31.14 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت اثنين في المئة أو 71 سنتاً إلى 34.03 دولار للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت إلى 33.63 دولار للبرميل.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا «الارتفاع في المخزونات (بحسب معهد البترول الأمريكي)... لم يكن متوقعاً ويعني أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ستكون منتظرة بترقب. بدا أن ذلك يضغط على المعنويات في آسيا».

المخزونات الأمريكية

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الأربعاء قفزة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام زادت 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من مايو/‏ أيار لتصل إلى 530 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 3.4 مليون برميل.