موانــئ دبـي العالميــة تـربـط 82 محطة دولية رقمياً بمنصة «تريدلينز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكملت «موانئ دبي العالمية» المراحل الأولى من الاندماج في «تريدلينز»، وهي منصة لوجيستية رقمية للحاويات قائمة على تكنولوجيا «بلوك تشين»، والتي طورتها مجموعة «إيه بي مولر- ميرسك» وشركة «آي بي إم».

وسيساعد هذا التعاون في التسريع بعملية رقمنة سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى ربط جميع محطات حاويات «موانئ دبي العالمية» البحرية والبرية البالغ عددها 82 محطة وكذلك الشركات الفرعية والأقسام اللوجيستية بمنصة «تريدلينز».

وتقوم المنصة بجمع البيانات الخاصة بكافة أنشطة سلسلة التوريد العالمية في مكان واحد، مثل بيانات أصحاب الشحنات ومُشغِّلي الموانئ وخطوط الشحن، كما تهدف إلى تحديث التعاملات الإدارية من خلال استبدال المستندات اليدوية والورقية بحلولٍ رقمية مدعومة بتكنولوجيا «بلوك تشين».

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وتُقدِّم المنصة إمكانية الاطّلاع على حركة الشحنات بشكل واضح عبر سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من إجراءات الحجز والتخليص وحتى المدفوعات، حيث تعتمد على قدر هائل من البيانات التي تقدمها أطراف عديدة تشمل التواصل المباشر مع أكثر من 110 موانئ ومحطة حاويات، وما يزيد على 15 مصلحة جمركية حول العالم، بالإضافة إلى عدد متزايد من مُقدِّمي الخدمات متعددة الأنماط.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: يأتي قرارنا بالتعاون كفريقٍ واحد مع «تريدلينز» في إطار رؤيتنا لتعزيز الخدمات اللوجيستية الذكية وخفض التكاليف وخلق القيمة المضافة، فموانئ دبي العالمية تسعى إلى تقديم حلول متكاملة في مجال إدارة التوريد لأصحاب البضائع، مدعومةً بشبكتنا العالمية التي تتنوّع إمكاناتها بين الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية والعمليات البرية. ومن خلال العمل مع «تريدلينز»، سنتمكن من الإسراع بعملية رقمنة التجارة العالمية، فلا شك أن تحديث العمليات التي تتم من خلالها الخدمات اللوجستية سيساعد في زيادة كفاءة وفاعلية سلاسل التوريد، ما سيساعد بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق المزيد من الازدهار.

من جهته، قال فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي للنقل البحري والأعمال اللوجستية بشركة إيه بي مولر-ميرسك: من العلامات المشجعة استمرار الشركات اللوجستية العالمية في اعتماد منصة «تريدلينز»، حيث تساعد عملاء سلاسل التوريد العالمية على التوسع والاستفادة من مزايا تدفق التوثيق الرقمي، كما أن النطاق الجغرافي الواسع للمنصة يُقدِّم بدوره فرصاً جديدة للمشاركين في منظومة «تريدلينز» للابتكار وتطوير عروض رقمية على المنصة.

وقال مايك وايت، الرئيس التنفيذي لشركة «جي تي دي سولوشنز» ورئيس «تريدلينز»: صممنا منصة «تريدلينز» لتكون منصة مفتوحة ومحايدة تساعد على تعزيز التعاون والتعاملات الرقمية بين جميع الأطراف العاملة ضمن نظام سلسلة التوريد. ونرحب بانضمام «موانئ دبي العالمية» إلى المنصة وننتظر بكل شغف تشكيل أساليب ممكنة جديدة لأصحاب الشحنات وللجهات المرسلة إليها في التجارة العالمية.