5 أنشطة غير مسموحة في «بيوت العطلات» بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ألزمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، جميع بيوت العطلات بمجموعة من التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19»، من بينها مواصلة تعليق 5 أنشطة وهي المسبح والساونا وخدمة المساج ومرفق السبا وصالات الأطفال، النوادي ومنطقة اللعب والحفلات والفعاليات الخاصة.

وبحسب تعميم جديد صادر عن «دبي للسياحة» يتضمن تحديثاً للقواعد الإرشادية لبيوت العطلات في دبي، يلتزم موظفو الخدمات ومشغلو منازل العطلات والمتعهدون، باتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة.وتلتزم بيوت العطلات بفحص درجة الحرارة وارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذي هم على اتصال مباشر مع العملاء.

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ويتطلب القيام بالتطهير قبل الافتتاح وقبل تسجيل دخول جديد من خلال تطهير شامل ودقيق لجميع المعدات والمفروشات في الوحدة «أسطح الطاولات، أواني المطبخ، آلات صنع القهوة، مستلزمات المطبخ، الأفران، أدوات المائدة والأطباق، البياضات، البطانيات، الوسائد، مفاتيح الإضاءة، المقابض، المفاتيح، أجهزة التحكم عن بعد، سلال الغسيل، المكانس الكهربائية، مجففات الشعر، الكراسي، الكنبات الصوفايات» السجاد والستائر، على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة من قِبَل السلطات المعنية قبل الافتتاح.

ويجب على مشغلي الخدمات قياس درجة حرارة الضيوف عن بُعد بدون تلامس، قبل إكمال عملية تسجيل الدخول وفقاً للإرشادات الواردة في دليل إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي. ويسمح فقط للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة أو مدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت الدخول إلى المبنى/‏ بيت العطلات

ويجب على جميع العملاء ارتداء الأقنعة خلال فترة الانتظار لتسجيل عملية الدخول وفي المجمع السكني/‏ المبنى وفقاً لإرشادات التباعد الاجتماعي وإلزام بيوت العطلات باتباع متطلبات التطهير والتعقيم والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة لضمان فاعلية عملية التطهير والتعقيم بين تسجيل الخروج وتسجيل الدخول للزوار الجدد.

ويجب أن تكون جميع مستلزمات الحمامات ذات الاستخدام الشخصي الواحد مثل الصابون، الشامبو وغيره ويجب تعقيم جميع أدوات وعبوات المطبخ في حال عدم إمكانية استعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد في المطبخ وتوفير المناديل والمعقمات لليدين، فيما يمنع توفير خدمات الزبائن مثل التنظيف/‏ غسل الملابس وخدمة الغرف في بيوت العطلات.