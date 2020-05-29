شكرا لقرائتكم خبر عن 526 مليون درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 526 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 128 مبايعة بقيمة 260.39 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 128.74 مليون درهم و115 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 131.65 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 71 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة ب 10 ملايين درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة ب10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 900 ألف درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 245.04 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 197.83 مليون درهم و45 رهن فلل وشقق بقيمة 47.21 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 90 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 20.76 مليون درهم.
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