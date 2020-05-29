شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يستبق إدراجه في «إم إس سي آي» بسيولة استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة استثنائية في الأسهم المحلية، أمس الخميس، بنحو 1.6 مليار درهم، 54% منها على «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه سيولة قوية بلغت 880 مليون درهم من خلال التداول على 101 مليون سهم، وذلك قبل يوم واحد من إدراجه بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، لترتفع ملكية الأجانب غير العرب في البنك إلى 34.1 مليون سهم بارتفاع نسبته 7.47%.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 1.2 مليار درهم في سوق دبي، و443 مليون درهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% عند مستوى 1961.48 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار والسلع والخدمات والتأمين والاتصالات. وانخفض قطاع العقار 2% نتيجة انخفاض «إعمار العقارية» 3.1%، و«إعمار للتطوير»2.51%، و«داماك» 0.3%، و«ديار» 5%، و«الاتحاد العقارية» 4.74%، و«أرابتك» 5%، في مقابل ارتفاع «إعمار مولز» 3.12%.

وانخفض قطاع البنوك بنحو 1% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 3.24% في مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.42%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.76% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 0.84%، و«شعاع كابيتال» 5%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 0.4%. وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 0.27% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 1.92%.

سوق أبوظبي

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من جهته، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.35% إلى مستوى 4119.31 نقطة متأثراً بانخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والسلع.

وانخفض قطاع البنوك 0.74% بعد انخفاض «أبوظبي الأول» 0.89%، و«أبوظبي التجاري» 0.45%، مع استقرار «أبوظبي الإسلامي». وتراجع قطاع العقار 2.43% إثر تراجع «الدار» 2.26%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.94%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.73% مع تراجع «الواحة كابيتال» 4.91%، و«إشراق» 4.66% فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاتصالات 0.64% مع ارتفاع سهم «اتصالات» القيادي بالنسبة ذاتها، والذي بدوره قلص نسبياً من حدة تراجع المؤشر العام للسوق. وارتفع قطاع الطاقة 0.2% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 3.21% رغم تراجع «دانة غاز» 2.25% واستقرار «طاقة». وتزعم التداولات في سوق دبي، «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 879.5 مليون درهم، مغلقاً عند 8.64 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة بلغت 94.85 مليون درهم، وأقفل عند 2.5 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 68.57 مليون درهم، ليغلق عند 3.55 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تركزت التداولات على سهم «اتصالات» بتداولات بلغت 123.34 مليون درهم، مغلقاً عند 15.64 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 101.23 مليون درهم، وأقفل عند 11.08 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة قدرها 90.46 مليون درهم، ليغلق عند 4.4 درهم. وسجل «إعمار مولز» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.12% مغلقاً عند 1.32 درهم، وفي المقابل سجل «أرابتك» التراجع الأكثر وبالحد الأقصى المسموح به 5% إلى 0.589 درهم. وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي سهم «جلفار» 23.42% مغلقاً عند 0.901 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» وانخفض 4.99% إلى 8.37 درهم.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 120 مليون درهم محصلة شراء منها 1.64 مليون درهم محصلة شراء العرب، و50.87 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و67.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 120 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوقي دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 280 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 280 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.25 مليون درهم محصلة بيع العرب، و70.34 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و208.45 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم «الإمارات دبي الوطني»، و«الاتحاد العقارية»، و«سوق دبي المالي»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إشراق»، و«الدار»، و«دي إكس بي». وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية فقد اتجهت نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة شراء، إلى البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 31.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسسيل بدبي، بصافي استثمار بلغ 5 ملايين درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 31.6 مليون درهم محصلة شراء.