شكرا لقرائتكم خبر عن «آر إس إيه» تمدد التأمين على سيارات «الخطوط الأمامية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «آر إس إيه»، عن توفير تغطية مؤقتة للتأمين على سيارات العاملين في الخطوط الأمامية في مواجهة تفشي كوفيد -19 تعبيراً عن شكرها لجهودهم في خدمة المجتمع. وتتزامن هذه التغطية مع الأسابيع الثلاثة التي طبقت فيها الإمارات إجراءات الإغلاق في شهر إبريل حيث اتبع المقيمون نصيحة الحكومة بالبقاء في المنزل. وستقدم «آر إس إيه» هذه الخدمة أيضاً للمسنين وأصحاب الهمم إضافة إلى العملاء الذين تزامن تجديدهم للتأمين في فترة الإغلاق.
وقال مارتين رويغ، الرئيس التنفيذي في «آر اس إيه» للتأمين: تأتي هذه الظروف المفاجئة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19 لتذكرنا بأهمية الوقوف جنباً إلى جنب واليوم أنا فخور بإعلان هذه المبادرة للعاملين في الخطوط الأمامية ولعملائنا. ومع هذه المبادرة والمبادرات الأخرى التي أطلقناها مثل خطة الدفع الشهري، نسعى إلى مواصلة دعم العملاء الذين قد يحتاجون إلى تقسيط تكلفة التأمين.
وتعاونت «آر اس إيه» للتأمين مع بنك HSBC وبنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري لتوفير خيار تسديد سهل وبدون فائدة لمساعدة العملاء على دفع مبلغ التأمين على فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر كي يتجاوزوا هذه المرحلة الصعبة.
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