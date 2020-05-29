«أرامكس» تُعيّن مديراً تنفيذياً جديداً للعمليات بالإنابة

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أعلنت أرامكس، عن تعيين عثمان الجدا بمنصب المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة، ليتولى مهام إياد كمال الذي سيُغادر الشركة في 31 مايو 2020 بعد مسيرة مهنية طويلة ومثمرة امتدت لتسعة وعشرين عاماً. وسيباشر الجدا مهامه مديراً تنفيذياً للعمليات بالإنابة بدءاً من 31 مايو 2020 إلى أن يتم تعيين مدير تنفيذي دائم للعمليات.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: سيواصل الجدا من خلال مهامه الإضافية الجديدة مديراً تنفيذياً للعمليات بالإنابة دوره المتميز في تطوير عملياتنا والارتقاء بمستويات كفاءتها لاسيَّما ونحن نعمل اليوم في ظروف استثنائية وبيئة تشغيلية غير مسبوقة. وسوف نعتمد على خبرات عثمان الطويلة ومعرفته العميقة بالشركة والقطاع بصورة عامة، إلى جانب مهاراته ونهجه العملي والاستباقي في إيجاد الحلول الفعّالة، وما يتمتع به من سلوكيات عمل والتزام راسخ، لضمان نقل مهام هذا المنصب الإضافي بانسيابية تامة وكفاءة عالية.