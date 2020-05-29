«إس آند بي»: دبي مركز دولي ومن أهم أصول الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكدت وكالة التقييم الائتماني «إس آند بي»، أن اقتصاد الإمارات الغني والمتنوع أسهم في نمو قطاع التأمين بشرائحه المختلفة، من تأمين صحي أو تأمين على الممتلكات وضد الحوادث.

وتوقعت أن تحافظ عوائد النفط على دورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وأضافت قائلة، إنها تنظر لجاذبية دبي كمركز تجاري دولي ووجهة سفر عالمية، باعتبارها من الأصول المهمة للدولة. ولفتت إلى أنها لا ترى أي مخاوف تهدد استقرار الدولة، مؤكدة أن الدولة مازالت تعتبر ملاذاً آمناً في المنطقة.

وأوضحت أن قطاع التأمين بشرائحه المختلفة في الإمارات سيستفيد من القوة النسبية لمستويات الربحية، على خلفية انخفاض المخاطرة على المنتجات التأمينية، والتشريعات المواتية.

وقالت الوكالة في تقرير حديث لها، إنه على الرغم من توقعات تباطؤ نمو الأقساط هذا العام نتيجة تراجع أسعار النفط والتدابير المعتمدة لاحتواء وباء «كوفيد 19»، فإن نتائج القطاع وربحيته في الإمارات من المنتظر أن تبقى بين الأعلى على مستوى المنطقة هذا العام.

وتتوقع الوكالة أن يحقق اقتصاد الإمارات تعافياً العام المقبل ليسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً يصل معدله إلى 3.6%، بعد انكماش قد يصل إلى 8.1% في العام الجاري.

ولفتت إلى أن خطة مصرف الإمارات المركزي لدعم النمو إيجابية، ومن شأنها أن تسهم في تقليص الضغوط على الشركات في الدولة، وتفيد شركات التأمين المحلية.

وتحدثت عن قطاع التأمين في الإمارات قائلة إن هناك 62 شركة مرخصة، منها 30 شركة مدرجة، وبناء على البيانات الخاصة بالشركات المدرجة (التي تمثل 50% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة باستثناء التأمين على الحياة) حقق السوق ربحية مجمعة بنسبة 95% على مدى السنوات الخمس الماضية، وسجل عائداً على حقوق المساهمين وصل إلى 6% خلال الفترة من 2015 حتى 2019.

وتتوقع الوكالة تراجع إجمالي الأقساط المكتتبة في الإمارات بحوالي 5% في العام الجاري، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وتدابير احتواء انتشار الفيروس، وترجح أن يتعافى القطاع بنمو 5% العام المقبل، خاصة مع استضافة إكسبو في اكتوبر2021.