صندوق النقد يلحظ تغيراً في اتجاه التدفقات بالأسواق الناشئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن تقديراته تشير إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة جمعت ديوناً بنحو 77 مليار دولار في

إبريل/نيسان ومايو/أيار، مما غير جزئياً اتجاه نزوح ضخم لرؤوس الأموال بلغ 100 مليار دولار في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق مؤتمراً للأمم المتحدة أن صندوق النقد قدم تمويلاً طارئاً بواقع 22 مليار دولار إلى 60 من أصل 103 دول طلبت المساعدة، ومنحاً لتغطية ستة أشهر من مدفوعات خدمة الديون المستحقة له لعدد 27 دولة من الأعضاء الأشد فقراً.

وقال تيجاني ثيام مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص خلال المؤتمر: إن مبادرة تخفيف أعباء ديون البلدان الأشد فقراً التي تبنتها مجموعة العشرين حتى نهاية العام هي بداية جيدة، لكن هناك حاجة إلى تعليق أطول لمدفوعات الدين لمدة عامين.