شكرا لقرائتكم خبر عن الأوصياء على «إن.إم.سي» لا يستبعدون تصفية الشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الأوصياء المشتركون المعينون لإدارة إن.إم.سي للرعاية الصحية، الخميس، إنهم يتوقعون أن تكون تصفية الشركة أو حلها النتيجة الأرجح لعملية وضعها قيد الوصاية والتي بدأت في إبريل /نيسان.

ووفقاً لرويترز، قال الأوصياء من شركة الاستشارات ألفاريز ومارسال أوروبا إنه إلى حين المضي في جميع عمليات الفحص الجارية على الشركة والتحقق من الالتزامات، فلن يكون من الممكن البت في النتيجة النهائية للعملية.

وتعد مجموعة «إن.إم.سي» للعناية الصحية أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في الإمارات؛ لكنها خضعت لتدقيق رقابي أواخر العام الماضي عندما انتقدت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف بياناتها المالية.

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