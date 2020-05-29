شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بفعل ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الخميس بالتزامن مع الطلب كملاذ آمن على المعادن النفيسة بفعل ضعف العملة الأمريكية في أعقاب صدور بيانات حكومية دون التوقعات في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات حكومية في الولايات المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بحوالي 5% خلال الربع السنوي الأول، وهو ما زاد عن توقعات بانكماش نسبته 4.8%، فيما انخفض مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 17.2% خلال أبريل/نيسان.

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وكشفت وزارة العمل الأمريكية أيضا عن تسجيل عدد طلبات إعانة البطالة مستوى 2.123 مليون طلب في الأسبوع الماضي من 2.446 مليون طلب، لكن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة تجاوز أربعين مليونا في نحو عشرة أسابيع.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.09 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 98.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يووليو/تموز بنسبة 1.2% إلى 17.967 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.11 دولار وأقل سعر عند 17.6855 دولار.