الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يرتفع مع استمرار الفتح التدريجي للاقتصاد البريطاني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار الإجراءات الحكومية لإعادة فتح الاقتصاد البريطاني بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة "".


وفي وقت سابق في مايو/أيار، بدأت حكومة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إجراءات من شأنها إعادة فتح الاقتصاد لوقف الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة "كورونا".


وأصيب "جونسوون" نفسه بالفيروس التاجي، وتدهورت حالته بعض الشيء، ثم تحسن إلى أن تعافى تماما من المرض واستأنف مهامه الحكومية.

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وتعمل لندن على قدم وساق من أجل احتواء الفيروس الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين خلال أسابيع.


وتلقت جامعة "أوكسفورد" وشركة "أسترا زينيكا" في المملكة المتحدة تمويلا بمليار دولار لتطوير لقاح أظهرت نتائج مبشرة للوقاية من فيروس كورونا.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2323، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2345 في حين سجل أقل  سعر عند 1.2233.
 

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