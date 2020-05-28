شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على ارتفاع طفيف رغم زيادة خسائر العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس على الرغم من زيادة الدولار خسائره أمام عدد من العملات الرئيسية فضلا عن صعود أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا.



ومن جانبه، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" بأن هناك إشارات إيجاببية واردة من عدد من الولايات الأمريكية التي تعيد فتح اقتصادها بشكل تدريجي.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.09 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 98.3 نقطة.



وكانت بيانات قد أظهرت اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحوالي 5% خلال الربع السنوي الأول، وهو ما زاد عن توقعات بانكماش نسبته 4.8%.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.5 دولار وأغلقتت عند 1728.33 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1743.7 دولار وأقل سعر عند 1720 دولارا.