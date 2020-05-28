شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره عقب بيانات الانكماش الاقتصادي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية، وزادت العملة خسائرها في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة تعكس مدى التداعيات السلبية والأضرار البالغة لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم.



كانت بيانات قد أظهرت اليوم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحوالي 5% خلال الربع السنوي الأول، وهو ما زاد عن توقعات بانكماش نسبته 4.8%.

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وعلاوة على ذلك، كشفت بيانات أخرى عن انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 17.2% خلال أبريل/نيسان، وهو ما جاء أفضل من توقعات بانخفاض يفوق 18%.



أما بيانات طلبات إعانة البطالة الأسسبوعية، فقد كشفت عن انخفاض إلى 2.123 مليون طلب من 2.446 مليون طلب، لكن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة تجاوز أربعين مليونا في نحو عشرة أسابيع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.09 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 98.3 نقطة.