شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتخلص من خسائره ويتجه نحو الارتفاع رغم بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، حيث اتجهت نحو الارتفاع على الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية.



وكشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 7.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.2 مليون برميل.



يأتي ذلك بعد إعلان معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء عن بيانات أولية غير رسمية تمثلت في زيادة مخزونات النفط في البلاد بحوالي 8.7 مليون برميل.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.09 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 98.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبةة 3.6% إلى 33.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.2 دولار وأقل سعر عند 31.1 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 2.5% إلى 35.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 35.9 دولار وأقل سعر عند 33.6 دولار.