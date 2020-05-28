شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع وسط تكهنات بتمديد برامج التحفيز النقدي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب تصريحات رئيس البنك المركزي "فيليب لو" التي ألمح من خلالها إلى إمكانية تمديد برامج التحفيز النقدي.



وحذر"لو" من بلوغ الاقتصاد الأسترالي ذروة الانكماش خلال سبتمبر/أيلول المقبل عند توقف إجراءات وتدابير التحفيز النقدي، وهو ما يتطلب ضرورة تمديد العمل بها وعدم سحب المحفزات المالية قبل الأوان.



وأكد على أن العامل الرئيسي السائد في الأسواق العالمية الآن هو عدم اليقين بشأن تداعيات فيروس كورونا ومدى استمرار الأزمة.

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وذكر أنه على أثر ذلك، لا يعلم أحد توقيت بدء تعافي الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة، لكن البنك المركزي سيعمل على استمرار تقييم الأمور.



واعترف "لو" بأن الاقتصاد الأسترالي في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل أشهر نتيجة فيروس كورونا وأضراره على النمو الاقتصادي العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6659، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6666 وأقل سعر عند 0.6588.