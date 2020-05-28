شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 7.9 مليون برميل إلى 534.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 700 ألف برميل إلى 255 مليون برميل في حين ارتفع مخزون الممقطرات 5.5 مليون برميل إلى 164.3 مليون برميل.



هذا، وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس ارتفاع مخزونات الخام في البلاد 8.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.