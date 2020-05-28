شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة في ظل تداعيات فيروس كورونا.



وكشفت بيانات اليوم عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحوالي 5% خلال الربع السنوي الأول، وهو ما زاد عن توقعات بانكماش نسبته 4.8%.

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وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 17.2% خلال أبريل/نيسان، وهو ما جاء أفضل من توقعات بانخفاض يفوق 18%.



أما بيانات طلبات إعانة البطالة الأسسبوعية، فقد كشفت عن انخفاض إلى 2.123 مليون طلب من 2.446 مليون طلب، لكن عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة تجاوز أربعين مليونا في نحو شهرين ونصف الشهر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 25623 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 9441 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 3045 نقطة.