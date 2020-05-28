شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مدعمة بالتفاؤل حيال الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل اتجاه المزيد من الدول نحو إعادة فتح اقتصاداتها.



وبعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، تحاول دول العالم وقف نزيف الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها وتقربها من الدخول في مرحلة ركود عميق.

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وهدأت التوترات بين الولايات المتحدة والصين خيث كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد اتهمت بكين علانية بأن عدم كفاءتها وسوء تعاملها مع أزمة كورونا تسببا في تفشي الفيروس التاجي على مستوى العالم ونجم عن ذلك وفاة مئات الآلاف وإصابة الملايين.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.09 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 98.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2.39 دولار للرطل، وسجل أعلى مستوى عند 2.40 دولار وأقل سعر عند 2.38 دولار.