شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة كورونا الاقتصاد الأمريكي ينكمش بأسوأ وتيرة منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة الثانية للناتج المحلى الإجمالي الربع الأول/2020 والتي سجلت انكماش بمعدل 5.0% ،بأسوأ وتيرة انكماش منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،أسوأ من التوقعات الخبراء التي أشارت إلى انكماش بمعدل 4.8%، وسجلت القراءة الأولية انكماش بمعدل 4.8%.

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